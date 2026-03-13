Verunreinigte Babynahrung: 14 Kinder in Österreich erkrankt

Im Skandal um verunreinigte Babynahrung sind in Österreich bisher 14 Erkrankungsfälle durch das Toxin Cereulid gemeldet worden. Drei Fälle sind bestätigt, elf gelten als wahrscheinlich. Die betroffenen Kinder im Alter zwischen zwei Wochen und drei Jahren sind inzwischen alle wieder genesen, so die Angaben der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Drei Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die bisher letzte Erkrankung begann am 10. Februar.

Die gemeldeten Fälle stammen aus den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Wien. Wie aus einem AGES-Update hervorgeht, wurden hierzulande bisher 162 Proben Säuglingsnahrung von 15 verschiedenen Herstellern auf Cereulid untersucht. Toxine in Produkten von 28 Herstellern nachgewiesen In 28 wurde der Stoff nachgewiesen. Die meisten Werte liegen deutlich unter dem von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ermittelten Grenzwert. Es handelt sich dabei in allen Fällen um Produkte von Herstellern, die bereits Rückrufe ihrer Produkte durchgeführt haben, so die AGES. 130 Proben enthielten keine bestimmbaren Mengen an Cereulid, bei vier ist das Ergebnis noch ausständig. Laut AGES werden weitere Proben derzeit noch untersucht.