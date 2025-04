Verhindertes Großprojekt von Transgourmet: "Verdacht der Packelei“

Der Sachverständige für Naturschutz moniert mit Hinweis auf das Europaschutzgebiet Lainzer Tiergarten, „die Prüfung kumulativer Auswirkungen auf lichtsensible Schutzgüter ist unvollständig“. Aufgrund des Fehlens wesentlicher Befundelemente seien „weder die Projektunterlagen noch das darauf aufbauende behördliche Gutachten schlüssig und plausibel“.

Gerstl hat den „Verdacht der Packelei zwischen der Stadt Wien, der Asfinag und Transgourmet. Anders ist dieses mangelhafte Verfahren nicht zu erklären“. In parlamentarischen Anfragen an SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und die damalige grüne Klima-Ministerin Leonore Gewessler, die den Lobau-Tunnel verhinderte, sei das Großprojekt verteidigt worden, kritisiert Gerstl.

Nun könne das Areal für eine Öffnung zum Lainzer Tiergarten mit einem Seminar-Hotel und einer Leichtathletik-Anlage nachhaltig bewirtschaftet werden.

Transgourmet, mit knapp 900 Umsatzmillionen und 2300 Mitarbeitern Marktführer in Österreich, überlegt nun ein ähnliches Projekt an einem anderen Standort. Die drei Zentren in Wien Nord, Brunn am Gebirge und Krems würden zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.