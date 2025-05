Vamed Engineering: Massiver Stellenabbau in Wien

Bei der Vamed Engineering in Wien , die erst jüngst von der deutschen Worldwide Hospitals Group (WWH) gekauft wurde, sollen 80 Beschäftigte ihren Job verlieren . Das meldet am Donnerstag das Nachrichtenmagazin Profil.

Der österreichische Vamed-Konzern wird zur Zeit aufgeteilt. Während das internationale Projektgeschäft (Vamed Engineering) im April an WWH und die Vamed-Rehakliniken im Herbst 2024 an den französische Finanzinvestor PAI Partners veräußert wurden, wurde das Krankenhausdienstleistungsgeschäft in den Vamed-Mutterkonzern Fresenius aus Deutschland eingegliedert.

Das Kerngeschäft der Vamed soll durch ein Konsortium der Baukonzerne Strabag und Porr übernommen werden - allerdings steht hier noch das grüne Licht der europäischen Wettbewerbshüter aus. Zum Kerngeschäft gehören die Thermen in Österreich (u.a. Therme Wien, Geinberg, St. Martins), die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) und das österreichische Vamed-Projektgeschäft.