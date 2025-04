Und: er interessiert sich offenbar nicht dafür, ob die Automobilindustrie ihre Preise aufgrund seiner Zölle erhöht. "Es ist mir völlig egal", sagte er am Wochenende in einem Interview mit dem US-Sender NBC News.

Der Handelskonflikt mit den USA spitzt sich zu. Denn: Am 2. April sollen US-Zölle auf bestimmte Konsumgüter und Autos aus dem Ausland in Kraft treten. Sie sind Teil von Donald Trumps Bemühungen, die US-Produktion zu fördern und das Handelsdefizit des Landes zu verringern.

Die Zölle auf im Ausland hergestellte Autos und Autoteile würden den in den USA ansässigen Fabriken Auftrieb geben und zu einer Absatzsteigerung führen, so sein Plan. "Ich hoffe, dass sie ihre Preise erhöhen, denn wenn sie das tun, werden die Leute Autos aus amerikanischer Produktion kaufen", sagte Trump dem TV-Sender.

Will Trump die deutsche Autoindustrie "zerstören"?

Was bedeutet die geplante US-Zollkeule nun für den europäischen Markt? "Es ist insgesamt ein herber Rückschlag für den freien Handel und wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Verteuerung der Produkte bedeuten," so Hildegard Müller (CDU), Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), am Dienstagabend in der ZIB 2. Sie hoffe auf weitere Verhandlungen.

Wolle Trump aber gar die deutsche Autoindustrie "zerstören", fragt Moderator Armin Wolf. Um die deutsche Autoindustrie müsse man sich nicht sorgen, die Frage sei aber, wo künftig produziert werde, so Müller - und weist darauf hin, dass Deutschland auch in den USA mit Werken wie VW, BMW oder Mercedes mit 140.000 Beschäftigten vor Ort Autos herstelle. Die Zoll-Pläne würden jedoch "alle treffen", so Müller.

Sie kritisiert zudem die Standortverlagerung, die nur deshalb zustande käme, weil "unsere Standorte immer weniger wettbewerbsfähig sind." Das habe mit hausgemachten Problemen zu tun, an denen Europa arbeiten müsse. Beispiel BMW, das in einem Werk in North Carolina produziert, die Hälfte der hergestellten Autos aber aus den USA wegexportiert, auch zurück in die EU. "Ist das sinnvoll?" fragt Wolf. Der internationale Handel habe weltweit Wachstum und Wohlstand gebracht, reüssiert Müller.