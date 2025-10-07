"Nationale Sicherheit": Trump-Zölle für Lkw ab 1. November

US-Präsident Donald Trump hat die Einführung der von ihm geplanten Zölle auf Lkw für den 1. November angekündigt. "Ab dem 1. November werden alle Mittel- und Schwerlast-Lkw, die aus anderen Ländern in die USA eingeführt werden, mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt", erklärte Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die Maßnahme soll einheimische Lkw-Hersteller unterstützen. Der US-Präsident begründete die Zölle zudem mit der "nationalen Sicherheit".