Werden Medikamente in Österreich bald teurer?

Es war eine glatte Drohung: „Mit 1. Oktober“, so verlautbarte US-Präsident Donald Trump jüngst auf der sozialen Plattform X, „werden wir einen 100-prozentigen Zoll auf alle pharmazeutischen Produkte einheben – es sei denn, ein Pharma-Unternehmen baut einen Standort in den USA.“

100 Prozent Aufschlag auf Medikamente? Was heißt das für die Hersteller? Und vor allem: Werden Waren mit massiven Zöllen nicht grundsätzlich immer teurer?

Seit Monaten beschäftigt die Pharma-Wirtschaft die Frage, was sich durch die zunehmend nach innen gerichteten Interessen der US-Politik ändert. Der Pharma-Markt ist seit jeher enorm globalisiert. Allein über den Atlantik werden pro Jahr Hunderte Millionen Kilogramm an pharmazeutischen Waren verschifft (siehe Grafik unten).

Insofern wäre es bizarr zu glauben, dass 100-prozentige Zölle rein gar nichts an der Situation und damit an den Preisen ändern würden.

Alexander Herzog ist Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie Pharmig. Und er hat schon im Sommer im KURIER gewarnt, dass „die Zeit der billigen Medikamente vorbei ist“.

Was aber droht konkret zu passieren? Und wie kann man erklären, dass Import-Zölle in die USA, also bei Waren, die nach Amerika gebracht werden, die Preise auf unserer Seite des Atlantiks erhöhen könnten?