Neue Zölle von über 90 Prozent: Pasta-Krieg zwischen Italien und den USA

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zwischen Italien und den USA ist ein Pasta-Krieg ausgebrochen. Das US-Handelsministerium hat italienische Hersteller des Dumpings beschuldigt und einen neuen Strafzoll von 91,74 Prozent verhängt - zusätzlich zu dem bereits bestehenden Zollsatz von 15 Prozent, was eine Gesamtbelastung von fast 107 Prozent ergibt. Der sogenannte "Super-Zoll" soll ab Jänner 2026 in Kraft treten. Die Schäden könnten für die italienische Lebensmittelbranche enorm sein. Die italienische Botschaft in Washington sowie das Außen- und das Landwirtschaftsministerium in Rom haben bereits Maßnahmen ergriffen, um das US-Handelsministerium davon zu überzeugen, diese Entscheidung noch vor ihrem Inkrafttreten zu überdenken.

Kontrollen auf Antrag konkurrierender US-Unternehmen eingeleitet Wie aus einem veröffentlichten Dokument des US-Handelsministeriums hervorgeht, begann alles mit einer turnusmäßigen Überprüfung italienischer Pasta-Hersteller, die auf Antrag einiger konkurrierender US-Unternehmen eingeleitet wurde. Dabei wurden zwei italienische Unternehmen überprüft: La Molisana und Garofalo. Im Dokument heißt es: "Nach dieser Überprüfung haben wir vorläufig Dumping-Margen für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 festgestellt." In der aktuellen Untersuchung wurden insgesamt 18 Unternehmen berücksichtigt, letztlich jedoch nur La Molisana und Garofalo genau geprüft. Das US-Ministerium warf ihnen mangelnde Kooperation und unvollständige bzw. nicht normgerechte Angaben vor - daher die hohe Strafzollhöhe von 91,74 Prozent, die auch auf andere italienische Marken wie Barilla ausgeweitet wurde. Solche Untersuchungen sind nicht neu - bereits 1998 wurde ein Anti-Dumping-Zoll auf italienische Pasta verhängt, weil sie in den USA zu niedrigeren Preisen verkauft wurde und damit amerikanische Unternehmen benachteiligte.