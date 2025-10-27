Sorge um Jobmarkt: US-Notenbank wohl vor weiterer Zinssenkung

Angesichts der Schwächesignale vom Jobmarkt steht die US-Notenbank vor der zweiten Zinssenkung im laufenden Jahr. Viele Experten gehen davon aus, dass die Federal Reserve den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent heruntersetzen wird. Die Währungshüter hatten ihre erste Senkung im laufenden Jahr angesichts der unklaren Folgen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskriegs bis September hinausgezögert. Nun könnte es Schlag auf Schlag gehen. Denn der lange Zeit rund laufende Jobmotor geriet zuletzt ins Stottern. Zugleich muss die Notenbank aber auch die Inflationsgefahren im Auge behalten, da sich die Teuerung mit zuletzt 3,0 Prozent schon recht weit vom Zielwert der Fed von 2,0 Prozent entfernt hat.

Risiken am Arbeitsmarkt groß, Inflation wohl zweitrangig "Für niedrigere Leitzinsen ist die Inflationsrate eigentlich zu hoch. Bei der Fed ist jedoch die Sorge um eine weitergehende Beschäftigungsabschwächung größer", meint Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Auch Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner geht davon aus, dass sich die Fed zu einer Zinssenkung durchringen wird: "Damit reagiert sie auf die zunehmenden Risiken am Arbeitsmarkt, während die weiterhin überhöhte Inflation nur die zweite Geige spielt." Die Zentralbank mache sich immer mehr Sorgen um den anderen Teil ihres Mandats, die Förderung von Vollbeschäftigung: "Schließlich hat sich der Anstieg der Beschäftigung abgeschwächt, und angesichts der bisher ausgefallenen Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für September gab es wohl kaum einen Anlass, diese Einschätzung zu ändern." Zudem stelle der Shutdown der Regierung auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko dar, das mit zunehmender Dauer des Stillstandes zunehmen dürfte.

Shutdown: Fed im Blindflug Der für die Leitzinsen zuständige Fed-Offenmarktausschuss (FOMC) muss also in schwieriger Lage den geldpolitischen Kurs abstecken. Nach der jüngsten Zinssenkung vom September gebe es "keinen risikolosen Weg" für die Geldpolitik, betonte Fed-Chef Jerome Powell jüngst. Es gelte, auf der Basis der Entwicklung der Konjunkturaussichten und der Risikoabwägung zu entscheiden, statt einem vorgegebenen Weg zu folgen. Auf Basis der vorliegenden Daten könne man wohl sagen, dass sich die Aussichten für Beschäftigung und Inflation seit der Zinssitzung vom September nicht wesentlich geändert hätten. "Die Kommunikation der Zentralbanker vor der FOMC-Sitzung im Oktober deutet darauf hin, dass der Mangel an verfügbaren volkswirtschaftlichen Daten kein Grund sein könnte, die Zinsen nicht erneut um 25 Basispunkte zu senken", meint Christian Scherrmann, Chefvolkswirt USA beim Vermögensverwalter DWS. Dies erscheine seltsam, wenn man bedenke, dass die Fed aufgrund des Verwaltungsstillstands quasi im Blindflug unterwegs sei. Es sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Arbeitsmarktbedingungen seit dem vorigen Monat nicht wesentlich verändert haben.