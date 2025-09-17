Warum die US-Notenbanker vor einer schwierigen Entscheidung stehen

Die US- Notenbank Federal Reserve (Fed) steht bei ihrem Zinsentscheid am heutigen Mittwoch Abend mitteuropäischer Zeit vor einem heiklen Unterfangen. Senkt sie - wie von einer breiten Mehrheit von Analysten erwartet - den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, um eine Antwort auf den schwächelnden Arbeitsmarkt zu finden? Oder bleibt sie doch aus Sorge vor einer stärkeren Inflation bei der bisherigen Spanne?

Jüngst blieben die Arbeitsmarktzahlen in den Vereinigten Staaten hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurde das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis März 2025 um insgesamt 911.000 Jobs nach unten korrigiert - eine ungewöhnlich große Revision. Das bedeutet, es wurden deutlich weniger Stellen in den USA geschaffen als erwartet. Ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft nicht so schnell wächst wie gedacht. Die Fed könnte mit einer Zinssenkung versuchen, gegenzusteuern.

Seit Dezember 2024 verharrt der Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent - zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken von der Zentralbank Geld leihen. Für Verbraucher und Unternehmen kann ein niedriger Zins attraktiv sein, wenn sie Kredite zu besseren Konditionen aufnehmen möchten. Mehr Geld im Umlauf kann wiederum die Wirtschaft ankurbeln - und Arbeitsplätze schaffen.

Dadurch wäre eines der Kernprobleme der US-Wirtschaft aber immer noch nicht gelöst: Unternehmen sind angesichts der Zollpolitik von Präsident Donald Trump zunehmend verunsichert, in welchem Umfang sie investieren können und sollten. Das wirkt sich auf den US-Arbeitsmarkt aus.

Niedrige Zinsen könnten zugleich dafür sorgen, dass sich die Inflation weiter anheizt. Diese hatte sich zuletzt unter anderem wegen der US-Zölle auf Importe weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen im August im Jahresvergleich um 2,9 Prozent (Juli: 2,7 Prozent). Die Rate entfernt sich vom Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank.

Um die Teuerungsrate dennoch in den Griff zu bekommen, hatte Fed-Chef Jerome Powell einen restriktiveren Kurs befürwortet - zum Ärger von Trump. Dieser wünscht sich einen geringeren Satz und argumentiert unter anderem damit, dass Immobilienkäufe für Amerikaner dadurch erschwinglicher würden. Auch würde sich die Zinslast auf die Staatsschulden verringern.

Trump verlangt deswegen seit Monaten Zinssenkungen - vergeblich. Weil die Notenbank nicht nachgab, übte der Präsident Druck auf Powell und Fed-Vorstandsmitglied Lisa Cook aus. Trump spielte öffentlich mit dem Gedanken, Powell zu feuern. Bei Cook brachte er wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei privaten Immobilienkrediten die Entlassung auf den Weg. Die Vorständin wehrt sich juristisch dagegen. Vor einem US-Berufungsgericht kassierte der Präsident eine Niederlage.

Das hindert Trump nicht, den Fed-Vorstand zu seinen Gunsten umzustellen - mit Stephen Miran zieht einer seiner Vertrauten vorübergehend in das Gremium, das als Teil des Zentralbankrats über den Leitzins entscheidet. Es wird vermutet, dass er ganz im Sinne von Trump bei den künftigen Zinssitzungen für Senkungen stimmt.