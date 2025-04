Aufgrund des Zollstreits: Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

Der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China treibt Investoren in den als sicher geschätzten Anlagehafen Gold und den Preis des Edelmetalls erstmals über 3.300 US-Dollar (rund 2.900 Euro).

Im Vormittagshandel nahm der Rekordlauf am Goldmarkt weiter Fahrt auf. Die Notierung für eine Feinunze stieg in der Spitze bis auf 3.317 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) und damit so hoch wie noch nie.