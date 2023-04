US-Pharmariese Merck will Milliarden in Wiener Start-up investieren

Mit der chemischen Optimierung von Abbaumolekülen positioniere sich Proxygen als Pionier in dieser neuartigen Technologie. Gerade sei man dabei, die Programme in Richtung klinische Entwicklung voranzutreiben, so der Proxygen-Chef.

"Fortschritte in unserem Verständnis von molekularen Klebstoffabbauern eröffnen spannende neue Wege bei der Suche nach neuen therapeutischen Mechanismen", sagte MSD-Vizepräsident Robert M. Garbaccio.

Vorauszahlung

Die Zusammenarbeit mit MSD soll dem Wiener Unternehmen mit 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den nötigen finanziellen Anschub geben. Die Partnerschaft biete den Rahmen und die Ressourcen, um die Plattform für die Entdeckung neuer Medikamente gegen anspruchsvolle Zielmoleküle weiter zu nutzen, betonen beide Unternehmen.