US-Börsen: Dow Jones gab deutliche 1,1 Prozent nach

Die US-Börsen sind am Dienstag mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Deutlich ging es für den Leitindex Dow Jones nach unten, mit Einbußen von 1,14 Prozent bei 41.433,48 Punkten. Der marktbreitere S&P-500 verlor 0,76 Prozent an Wert bei 5.572,07 Zählern. Etwas geringere 0,18 Prozent ging es für den technologielastigen Nasdaq Composite auf 17.436,1 Einheiten nach unten.

Mit Blick auf die Geopolitik kam dann am frühen Abend die Meldung, dass die Ukraine einen US-Vorschlag für eine 30-tägige Waffenruhe in dem Konflikt unterstützt. Zugleich heben die USA die Aussetzung der Ukraine-Militärhilfen mit "sofortiger" Wirkung wieder auf.

Für Verunsicherung sorgte einmal mehr die Zollpolitik der US-Regierung. Vor dem Hintergrund einer bereits angespannten Lage an den Finanzmärkten, erklärte US-Präsident Donald Trump am Nachmittag, die Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada um weitere 25 Prozentpunkte auf 50 Prozent erhöhen zu wollen.

Verizon standen am unteren Ende des Dow Jones mit einem Abschlag von 6,6 Prozent. Das Unternehmen stellte ein schwaches Abonnentenwachstum für das erste Quartal in Aussicht.

Am anderen Ende des Kurszettels konnten dagegen die Papiere von Boeing mit einem Plus von vier Prozent zulegen. Der krisengeschüttelte Flugzeugbauer hat seine Auslieferungen im Februar fast stabil gehalten. Insgesamt fanden 44 Passagier- und Frachtjets den Weg zu ihren Abnehmern, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik des Herstellers hervorgeht. Im Jänner hatte Boeing 45 Maschinen ausgeliefert.