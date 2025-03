Trumps Strafzoll-Regime für Stahl und Aluminium seit Mitternacht auch für Europa gültig

Die Hoffnung mancher Europäer, dass Donald Trumps Drohung, Stahl- und Aluminium-Importe mit einem Strafzoll von 25 Prozent zu belegen, im aktuellen Schlingerkurs der US-Regierung untergehen könnte, hat sich nicht erfüllt.

Wie das Weiße Haus bekräftigte, sind besagte Strafmaßnahmen, von denen auch die Europäische Union betroffen sein wird, in der Nacht zu Mittwoch wie geplant in Kraft getreten. Trump begründet den Schritt damit, dass Stahl- und Aluminiumimporte der nationalen Sicherheit der USA abträglich wären. „Gemäß seinen früheren Durchführungsverordnungen tritt am 12. März um Mitternacht ein Zoll von 25 % auf Stahl und Aluminium ohne Ausnahmen oder Befreiungen für Kanada und alle unsere anderen Handelspartner in Kraft“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai.

Die Betonung lag auf „ohne Ausnahmen”, ein Unterschied zur ersten Präsidentschaft Trumps, der 2018 Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl und 10 % auf Aluminium einführen ließ. Während seiner ersten Amtszeit (wie auch später unter der Regierung von Joe Biden) handelten die USA zahlreiche Ausschlüsse und zollfreie Quoten für befreundete Nationen aus – darunter waren Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko, Japan, Südkorea, die Ukraine, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich.