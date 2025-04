Unternehmer Hans Asamer mit 89 Jahren verstorben

"In diesen schweren Stunden bin ich mit meinen Gedanken bei seiner Familie, Verwandten und Freunden", so Landeshauptmann Thomas Stelzer in einer Presseaussendung am Dienstag.

"Erfolgreicher Unternehmer und Kommunalpolitiker"

Asamer war er auch in der Kommunalpolitik aktiv, unter anderem von 1973 bis 1982 als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde.

"Hans Asamer war eine starke Persönlichkeit, ein erfolgreicher Unternehmer und Kommunalpolitiker, der viel für seine Heimatgemeinde und auch für Oberösterreich erreicht und geleistet hat" würdigte ihn Stelzer.

Im Jahr 1998 wurde ihm der Titel Kommerzialrat verliehen, 2004 erhielt er das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.