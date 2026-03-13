UNIQA-Chef Brandstetter: „Gesundheit ist die neue Altersvorsorge“

Die Debatten um Wahlärzte, Zweiklassenmedizin, Gastpatienten und immer höhere Ausgaben für Spitäler, Medikamente sowie Behandlungen bekommen auch die Versicherungen zu spüren. Allerdings aus ihrer Sicht im positiven Sinne. „Die Menschen geben Geld für eine Versicherung oder entsprechende Dienstleistungen aus“, sagt dazu Andreas Brandstetter, Vorstandsvorsitzender der Uniqa. „Gesundheit ist die neue Altersvorsorge.“

Die Uniqa ist in dem Bereich Marktführer in Österreich, wo bereits 40 Prozent über eine private Krankenversicherung verfügen. Die verrechneten Prämien legten konzernweit um 6,3 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu, 95 Prozent davon aus Österreich. Damit liegt der Zuwachs über jenem in der Sparte Lebensversicherung (5,1 Prozent).

Riesenbedarf

Brandstetter kann auf eine entsprechende Frage sichtlich wenig mit dem Begriff „Zweiklassenmedizin“ anfangen. Es gebe einen „Riesenbedarf“ an medizinischen Zusatzleistungen. Und budgetär stehe der Staat ohnehin mit dem Rücken zur Wand, spricht er sich für eine Entlastung mithilfe privater Ausgaben aus. Auch Telemedizin werde zur Entlastung des Systems nicht vor Österreich Halt machen.

Für Brandstetter ist Gesundheit nicht nur über neue Versicherungsverträge ein Wachstumsmarkt, sondern auch über entsprechende Dienstleistungen. 2020 ging die Tochter Mavie an den Start, die sich auf betrieblicher Ebene um entsprechende Gesundheitsvorsorge kümmert. Seit dem Vorjahr ist Mavie neben Österreich und Deutschland in sechs weiteren Märkten Ost- und Zentraleuropas (CEE) tätig. Es konnten im Vorjahr 1.000 neue Unternehmen als Kunden gewonnen werden. Der Umsatz von Mavie liegt laut Brandstetter bei 250 Millionen Euro.

In der Sparte Lebensversicherung wiederum verzeichnet Uniqa das größte Wachstum in den CEE-Märkten. In Österreich seien es im Vorjahr nur 1,8 Prozent gewesen. „Die Lebensversicherung wurde schon oft totgesagt“, gibt sich Brandstetter zuversichtlich. Dass um 30 Prozent mehr an Mitteln abfließen als neu hinzukommen, liegt laut Uniqa-Finanzvorstand Kurt Svoboda an der Hochphase bei Lebensversicherungen vor zehn bis 15 Jahren. „Das ist ein Effekt, der uns noch einige Jahre begleiten wird.“ Über Sparprodukte werde versucht, das Geld im Konzern zu halten.