US-Sanktionen bringen Stiftungen in Liechtenstein in Turbulenzen

Das Fürstentum Liechtenstein kommt wegen Geschäfte mit reichen Russen in die Bredouille, berichtet Reuters in einem Hintergrundartikel über die Auswirkungen der US-Sanktionen auf die Finanzströme. Um Russland nach dem Angriff auf die Ukraine zu schwächen, haben sich die USA auch die Vermögen der Oligarchen vorgeknöpft. Ein Ziel sind dabei Stiftungen in Liechtenstein. Einige dieser Finanzvehikel und die mit ihrer Leitung betrauten Treuhänder setzten die USA auf eine Sanktionsliste.

Fluchtwelle aus Liechtenstein

Die Angst vor dem langen Arm der US-Behörden löste eine regelrechte Fluchtwelle aus: Reihenweise sprangen die Treuhänder bei Stiftungen ab, die zwar nicht von Sanktionen betroffen waren, aber ebenfalls Russland-Beziehungen pflegen. Damit sind nun Hunderte Stiftungen mit Vermögen von insgesamt mehreren Milliarden Franken praktisch eingefroren, wie zwei Insider gegenüber Reuters erklären.

Regierung und Behörden versuchen, dem Sektor aus der Patsche zu helfen, ohne den Ärger der USA auf sich zu ziehen. Einem Insider zufolge soll die Branche in einem zweiten Schritt enger an die Kandare genommen werden.