Fachkräfte-Mangel: Russland auf Zuwanderung angewiesen

Russland ist nach den Worten des Top-Bankers German Gref auf die millionenfache Einwanderung qualifizierter Fachkräfte angewiesen. Dies sei notwendig, um ein Wachstumsziel von mindestens 3,2 Prozent zu erreichen, sagte der Chef des größten russischen Finanzhauses Sberbank vor Mitgliedern des Staatsrates für Demografie- und Familienpolitik. "Das ist eine Frage der nationalen Sicherheit und des Überlebens des Landes", so der langjährige Vertraute von Präsident Wladimir Putin.

Gref zufolge kann ein höheres Wachstum nur durch eine Steigerung der Produktivität oder eine Vergrößerung der Erwerbsbevölkerung erreicht werden. "Ohne Wirtschaftswachstum wird es nichts geben. Wir werden weder soziale noch andere Probleme lösen können", warnte er. Da hohe Zinsen und begrenzte Investitionsmöglichkeiten infolge der westlichen Sanktionen die Steigerung der Produktivität erschwerten, sei die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus dem Ausland der einzig gangbare Weg. Die Sberbank rechnet damit, dass das russische Wirtschaftswachstum heuer nur noch 0,8 Prozent betragen wird, nach 4,3 Prozent im Vorjahr.

Akuter Arbeitskräftemangel seit Kriegsbeginn Das Land leidet seit Beginn des Kriegs in der Ukraine unter einem akuten Arbeitskräftemangel in zahlreichen Branchen, da hunderttausende in die Armee eingetreten sind. Großzügige Zahlungen an Freiwillige haben zudem eine Lohnspirale ausgelöst. Gref kritisierte die bisherige Migrationspolitik scharf. "Leider betreiben wir eine Negativauslese", sagte er. "Wir ziehen meist sehr gering qualifizierte Arbeitskräfte an, während wir selbst hochqualifizierte Spezialisten verlieren." Viele Fachkräfte hatten Russland nach Kriegsbeginn verlassen.