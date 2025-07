Trotz Krieg und Bomben: Ukraine lockt schon wieder Investoren an

Ein Waffenstillstand oder gar dauerhafter Frieden ist in der Ukraine nicht absehbar, die Kampfhandlungen dauern an. Dennoch wird schon intensiv über den Wiederaufbau des Landes diskutiert, unter anderem war dies am Donnerstag und Freitag auf einer hochkarätig besetzten Konferenz in Rom der Fall.

VP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer war mit einer Delegation heimischer Firmenvertreter – Voith Hydro, Wien Energie, Primetals Technologies, Delta AG, Austrian Airlines – vor Ort. Und zieht eine positive Bilanz.

„Wir setzen gezielt Impulse, um solidarisch zu handeln, und gleichzeitig damit unsere Unternehmen wirtschaftlich profitieren können. Mit der Erleichterung von Exportgarantien und der Erweiterung des Chancenpakets erleichtern wir den Zugang zu Wiederaufbauprojekten, erhöhen die Investitionssicherheit und bauen Österreichs Rolle als starke Exportnation gezielt aus“, sagt der Minister.