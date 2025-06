Österreich und das Geschäft mit dem Wiederaufbau in der Ukraine

Erste Projekte in der Energieversorgung, dem Transportwesen und im kommunalen Bereich würden zeigen, „wie ernst es die internationale Gemeinschaft meint“. Auch die österreichische Wirtschaft „kann und soll eine aktive Rolle spielen – mit Know-how, Innovationskraft und verantwortungsvoller Partnerschaft“, erklärt Hattmannsdorfer gegenüber dem KURIER. Der Wiederaufbau sei mehr als Infrastruktur, „er ist eine Investition in eine stabile Zukunft“.

Sechsgrößter Investor

Die Exporte in das kriegsgeschüttelte Land stiegen um mehr als acht Prozent auf knapp 666 Millionen Euro, die Importe allerdings gingen um 13 Prozent auf 810 Millionen zurück. Im ersten Quartal 2025 exportierte die Alpenrepublik um 17 Prozent mehr.

17 österreichische Unternehmen werden an der großen „Ukraine Recovery Conference“ am 10. und 11. Juli in Rom teilnehmen. Darunter auch Thomas Schulz, CEO des börsenotierten, auf Prozesstechnologie fokussierten Industriedienstleisters Bilfinger. Der 30.000 Mitarbeiter große Konzern beschäftigt in der Ukraine im Engineering rund 150 Fachkräfte.

In Rom werden wieder die EU-Institutionen, Regierungen der Mitgliedsstaaten, Finanzinstitutionen, internationale Organisationen und Unternehmen beraten.

Österreich wird von Hattmannsdorfer vertreten und hofft, eine der nächsten Recovery Conferences auszurichten. Was von der Ukraine, wie man hört, ausdrücklich begrüßt wird.