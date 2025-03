42 Millionen Überstunden nicht abgegolten: AK fordert Strafzuschläge

Die Arbeiterkammer (AK) kritisiert, dass jede vierte Überstunde in Österreich nicht bezahlt wird. Durch diesen "Lohnraub" hätten nicht nur die Beschäftigten weniger Geld zur Verfügung, auch dem Staat und der Sozialversicherung entgehe mehr als eine Milliarde Euro an Einnahmen.

Laut AK-Erhebung leisteten die Arbeitnehmer/innen in Österreich im Vorjahr insgesamt knapp 169 Millionen Mehr- und Überstunden. Davon wurden 42,3 Millionen, also jede vierte Stunde, nicht vergütet - weder in Zeit noch in Geld.

Frauen sind stärker betroffen als Männer. „Frauen haben für fast jede dritte Mehr- und Überstunde keine Abgeltung erhalten. Da braucht man sich über einen Gender Pay Gap von 18 Prozent nicht wundern", erläutert Ines Stilling, Bereichsleiterin Soziales in der AK Wien.