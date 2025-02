Frau hat über 1054 Überstunden, Firma zahlt nicht

Überstunden verfallen?

In dieser Zeit häuften sich insgesamt 1.054 Überstunden an – für diese fordert die Frau nun gerichtlich 57.298 Euro. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses habe der Arbeitgeber die Überstunden zwar nicht bestritten, jedoch behauptet, dass der Großteil der Mehrarbeit bereits verfallen sei. Derzeit wird die Frau von der Arbeiterkammer Niederösterreich vertreten, um ihre Forderung durchzusetzen. "Wir haben alle Überstunden eingeklagt und sind guter Dinge, dass wir den Fall gewinnen“, so Jürgen Binder, Bezirksstellenleiter, gegenüber Mein Bezirk.