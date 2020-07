TUI wirbt mit kostenloser Covid-Versicherung

Der deutsche Tourismuskonzern TUI will seinen Kunden mit einer kostenlosen Covid-Versicherung das Reisen in Coronazeiten wieder schmackhaft machen. Das Angebot, für das Europas größter Reisekonzern mit der AXA-Versicherung zusammenarbeite, gelte ab Samstag für alle Pauschalreisen in diesem Jahr, sagte TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben).