"Lager sind bummvoll": Österreichs Firmen rüsten sich gegen US-Zölle

Die jüngsten Zollmaßnahmen der USA sorgen für erhebliche Besorgnis in der österreichischen Exportwirtschaft.

Wie Irene Lack-Hageneder , Wirtschaftsdelegierte der Wirtschaftskammer Österreich in Washington, im ZiB2-Interview mit Armin Wolf erklärte, wird Österreich "definitiv stark betroffen sein" - insbesondere aufgrund der Bedeutung der USA als zweitwichtigster Exportmarkt Österreichs. Grund dafür ist, dass die Zölle nun " wirklich für alle Produkte" gelten.

"Trump handelt sehr unberechenbar"

Anders als noch zu Beginn seiner Amtszeit scheinen die Zölle für US-Präsident Donald Trump nicht mehr nur ein Druckmittel für Handelsdeals zu sein. Lack-Hageneder meint dazu: "Inzwischen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich nur ums 'Deal-Making' geht." Vielmehr wolle Trump langfristig die Industriebasis der USA wiederaufbauen. Die Zölle seien in diesem Sinne ein Mittel zur Reindustrialisierung – ein Ziel, das laut Lack-Hageneder "nichts ist, was man von heute auf morgen erreicht".

Ob es durch wachsenden innenpolitischen Widerstand – etwa von prominenten Investoren – zu einem Kurswechsel kommen könnte, bleibt offen. "Trump handelt sehr unberechenbar", sagte Lack-Hageneder. Viele Entscheidungen würden von ihm persönlich getroffen werden, was Prognosen erschwere.