Trump treibt Rückkehr zur Kohle voran

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die Nutzung von Kohle wieder ausbauen. Wie Innenminister Doug Burgum am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington erklärte, sollen 5,3 Millionen Hektar bundeseigenes Land für die Verpachtung zum Kohleabbau freigegeben werden - das sind fast zwei Drittel der Fläche Österreichs. Das Energieministerium kündigte zudem an, 625 Mio. Dollar (535,47 Euro) für den Ausbau der Stromerzeugung aus Kohle bereitzustellen. Die Pläne sind Teil der umfassenderen Bemühungen der Regierung, den Niedergang der Kohle in den USA umzukehren. Trump hatte bereits im April in einer Verordnung die Wiederbelebung der "wunderschönen sauberen Kohleindustrie" Amerikas angekündigt.

In den USA ist das Innenministerium auch für die Verwaltung von Land des Bundes und Bodenschätzen zuständig. Energieminister Chris Wright sagte vergangene Woche der Nachrichtenagentur Reuters, er erwarte, dass die meisten Kohlekraftwerke des Landes ihre Stilllegung verschieben würden, um den Strombedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) zu decken. Im vergangenen Monat hatte Wright per Notverordnung den Weiterbetrieb eines Kohlekraftwerks in Michigan angeordnet, obwohl der Betreiber die Anlage aus wirtschaftlichen Gründen endgültig stilllegen wollte. Die Regierung Trump stemmt sich gegen den Ausbau von Solar- und insbesondere Windenergie, fördert jedoch fossile Brennstoffe und die Kernkraft.