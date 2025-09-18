Öl und Gas: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?

US-Präsident Donald Trump knüpft neue amerikanische Sanktionen gegen Russland daran, dass die EU vollständig auf Energie aus dem Land verzichtet. Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigt nun nach einem Telefonat mit Trump einen neuen Plan an. Werden Strom und das Heizen für Menschen in Europa jetzt teurer? Fragen und Antworten im Überblick.

Was genau will von der Leyen machen? Die Konservative hat eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller russischen Öl- und Gaslieferungen nach Europa angekündigt. Sie begründet das damit, dass Russlands Kriegswirtschaft insbesondere durch Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas finanziert werde. Ein beschleunigter Ausstieg solle den wirtschaftlichen Druck auf Moskau erhöhen und damit die Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine erschweren. Warum wird noch Öl und Gas aus Russland nach Europa importiert? Die Energieversorgung in vielen EU-Staaten wurde bis zum Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu einem großen Teil mit Hilfe von günstigem Öl und Gas aus Russland sichergestellt. Die Umstellung kostet Zeit - vor allem, weil allzu große Auswirkungen auf die Verbraucherpreise für Energie vermieden werden sollen. In Folge des Angriffskriegs erließ die EU weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl, allerdings gibt es noch Ausnahmeregelungen. Gas-Sanktionen gibt es wegen der Abhängigkeiten bisher aber nicht.

Gibt es genügend Alternativen zu russischem Öl und Gas? Einer Analyse der Brüsseler Behörde zufolge könnten die verbleibenden Gasmengen ohne Risiken für die Versorgungssicherheit auslaufen. Auf dem globalen Gasmarkt gebe es genügend alternative Anbieter, hatte es zuvor geheißen. US-Sanktionen gegen Russland? Das ist höchst fraglich. Zum einen könnte die Initiative von der Leyens noch vom Rat der Mitgliedstaaten gestoppt werden. Und zum anderen hat Trump auch hohe Zölle auf chinesische Importe und eine Beteiligung von NATO-Staaten wie der Türkei an den Maßnahmen gegen Russland gefordert. Die Türkei bezieht allerdings noch im großen Stil günstige Energie aus Russland und hat bisher nicht erkennen lassen, daran schnell etwas ändern zu wollen. Will Trump nur mehr US-Flüssigerdgas in Europa verkaufen? Das ist nicht ausgeschlossen. Allerdings hat der Republikaner ein starkes Argument auf seiner Seite. Auch die Ukraine kritisiert, dass die Europäer noch immer Milliardenbeträge für russische Energielieferungen bezahlen und damit auch die russische Kriegskasse füllen.

Wie stark ist EU von russischen Energielieferungen abhängig? 2024 machten Gaslieferungen aus Russland rund 19 Prozent aller Importe aus. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge natürliches und verarbeitetes Gas im Wert von 15,6 Mrd. Euro aus Russland importiert. Zum Vergleich: Aus den USA kam Gas im Wert von 19,1 Mrd. Euro. Gas aus Russland kommt vor allem als Flüssigerdgas (LNG) in der EU an sowie über die Pipeline Turkstream. Beim Rohöl kamen trotz deutlichem Rückgang noch 13 Mio. Tonnen aus Russland auf den europäischen Markt. Für die Ölkäufe sind vor allem Ungarn und die Slowakei verantwortlich. Was sieht bisheriger EU-Plan für Stopp russischer Lieferungen vor? Nach dem bisherigen Konzept der Kommission soll die Einfuhr von russischem Gas schrittweise bis 2028 komplett beendet werden. Bei Öl ist ein vollständiger Importstopp bis Ende 2027 vorgesehen. Die Kommission habe immer gesagt, je schneller der Ausstieg passiere, desto besser, heißt es nun aus der Kommission. Derzeit verhandeln die Mitgliedstaaten und das Europaparlament über den im Juni vorgelegten Vorschlag der Brüsseler Behörde. Damit die Regeln in Kraft treten können, braucht es auf Ebene der Länder die Zustimmung von 15 der 27 EU-Staaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.