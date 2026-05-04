In Benko-Stiftung: Vermögen von 16 Millionen Euro entdeckt

Anmerkung: Die APA hat ihre Angaben nachträglich korrigiert und um ein Statement des Anwalts der Ingbe-Stiftung ergänzt - der Artikel wurde am 4.5. um 11:30 aktualisiert.

Zwei Schließfächer in Liechtenstein, die der Ingbe-Stiftung gehören, wurden unter notarieller Aufsicht geöffnet. Darin waren 16 Mio. Euro, schreibt die Kronen Zeitung. Davon entfallen 14 Millionen auf Goldbarren, der Rest auf Dollar und Franken in bar. Die Öffnung des Tresors erfolgte nach gemeinsamem Antrag der Ingbe-Stiftung, die diesen Schritt initiiert habe, und Benko-Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger, betont der Anwalt der Ingbe-Stiftung gegenüber der APA.

Es seien "die Schließfächer der Bank selbstverständlich bekannt" und die exakten Bargeld- und Goldbestände und deren Aufbewahrungsort im "Safe" in den offiziellen Jahresabschlüssen der Stiftung aufgeführt gewesen. Im Rahmen der Erstellung des gemeinsamen Antrags zur Tresoröffnung seien die Rechtsvertreter von Grabenweger über das Gold informiert worden, so der Ingbe-Anwalt.