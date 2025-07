Saftige Preisaufschläge: Italiens Raststätten in der Kritik

Wer auf Italiens über 7.000 Kilometer langem Autobahnnetz eine Pause einlegt und eine Raststätte aufsucht, muss tief in die Tasche greifen, so das Ergebnis einer Erhebung des Verbraucherschutzverbands Altroconsumo. Dieser die Preise für Snacks, Getränke, Frühstück und schnelle Mahlzeiten in 16 Autobahnraststätten rund um Mailand, Neapel, Rom und Venedig unter die Lupe. Fazit: Die Teuerung schlug auch an der Autobahn voll zu.

Preise sind deutlich höher als außerhalb der Autobahn

Zwar gibt es laut Altroconsumo im Vergleich zum Vorjahr einige positive Signale, insgesamt bleiben die Preise aber deutlich höher als außerhalb der Autobahn. Besonders auffällig: Wasser kostet in der Raststätte durchschnittlich 3,18 Euro pro Liter - rund das Fünffache des Supermarktpreises. Croissants kosten durchschnittlich 2 Euro - ein Anstieg von 16 Prozent gegenüber 2024. Zum Vergleich: In Geschäften außerhalb der Autobahn liegt der Durchschnittspreis bei 1,37 Euro, also 47 Prozent weniger.

Espresso kostet im Schnitt 1,46 Euro, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht - und 21 Prozent mehr als in städtischen Bars, wo der Durchschnittspreis bei 1,20 Euro liegt. Cappuccino bleibt stabil bei durchschnittlich 1,85 Euro, liegt aber 16 Prozent über dem städtischen Durchschnitt von 1,60 Euro. Auch die beliebten Panini, die gefüllten Sandwiches, können bis zu 8 Euro kosten. Wer sich ein Sandwich mit einem Softdrink gönnt, muss 16 Euro ausgeben.