Tourismus: Wohin die staatlichen Fördermillionen fließen

Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank (OeHT), die die gewerbliche Tourismusförderung des Bundes abwickelt, verzeichnete 2025 eine positive Förderbilanz. Insgesamt seien 337 Förderungen bewilligt und ein Investitionsvolumen von 539 Millionen Euro ausgelöst worden. 2024 waren es noch 257 Bewilligungen und 499 Millionen Euro.

Die hohe Nachfrage nach allen angebotenen Finanzierungen setze sich auch 2026 fort, sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). "Die Zahlen beweisen, dass wir nicht nur starke Nächtigungszahlen haben, sondern dass auch der Tourismus trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen investiert", so die Staatssekretärin.

21,24 Millionen Euro an Fördermitteln pro Jahr

"Der Tourismus kann sich in Österreich tatsächlich glücklich schätzen", sagte Zehetner. Denn der Tourismus sei die einzige Branche, die mit der OeHT auf eine Institution zurückgreifen könne, die zugleich Förderstelle und Bank sei. Das jährliche Budget für Förderungsmittel in der gewerblichen Tourismusförderung liege bei 21,24 Millionen Euro, ergänzt Matthias Matzer aus der OeHT-Geschäftsführung.

In den Jahren 2024 und 2025 verzeichnete die Branche jeweils Nächtigungsrekorde. Trotzdem würde sie unter den steigenden Personal-, Energie- und Lebensmittelkosten leiden, sagt Zehetner. Die Ertragslage vieler Betriebe hätte sich 2025 verschlechtert.