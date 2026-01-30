Wirtschaft

Tojners Asta Energy mit fulminantem Börsedebüt

Kurs klettert in den ersten Handelsstunden um bis zu 46 Prozent nach oben. Mit frischem Geld soll in die USA expandiert werden.
30.01.26, 15:56

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, ist bei seinem Debüt an der Frankfurter Börse mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 43,00 Euro festgestellt, 46 Prozent über dem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Im weiteren Verlauf gab der Kurs wieder etwas nach und notierte am Nachmittag bei rund 40 Euro.

Tojners Asta Energy will mit Börsegang 190 Mio. Euro erlösen

Asta-Chef Karl Schäcke läutete die Glocke zum ersten Börsegang des Jahres in Frankfurt. „Mit dem IPO öffnen wir ein neues Kapitel.“ Asta habe nun die Mittel, das Wachstumstempo in den nächsten Jahren kräftig zu erhöhen.

Das Unternehmen mit Sitz in Oed bei Wiener Neustadt ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende. Mit rund 1.400 Mitarbeitern fertigt Asta Energy weltweit an sechs Standorten, darunter Indien und China, Kupferkomponenten. Diese werden in Hochspannungstransformatoren, Generatoren und zunehmend auch in Rechenzentren verbaut.

Michael Tojner: Der Zocker als Industrieller

Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 190 Mio. Euro. Davon fließen der Firma 125 Mio. Euro über eine Kapitalerhöhung zu, die vor allem in den Ausbau der Kapazitäten in allen Regionen gesteckt werden sollen. Weitere Mittel sollen in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa sowie in die Schuldentilgung bei der bisherigen Muttergesellschaft Montana fließen.

USA-Expansion

Mehrheitsaktionär von Asta bleibt Tojner mit knapp 55 Prozent. Er stellte beim Börsengang eine Expansion in die USA in Aussicht: „Mit der soliden Eigenkapitalbasis werden wir die nächsten Schritte gehen – in Recyclingkapazitäten investieren und vielleicht sogar eine Anlage in den USA eröffnen.“

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy tritt als Ankerinvestor auf. Er hatte sich verpflichtet, Aktien im Wert von rund 25 Mio. Euro zu zeichnen, ein Anteil von rund sechs Prozent aller Aktien.

