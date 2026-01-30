Tojners Asta Energy mit fulminantem Börsedebüt

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, ist bei seinem Debüt an der Frankfurter Börse mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 43,00 Euro festgestellt, 46 Prozent über dem Ausgabepreis von 29,50 Euro. Im weiteren Verlauf gab der Kurs wieder etwas nach und notierte am Nachmittag bei rund 40 Euro.

Asta-Chef Karl Schäcke läutete die Glocke zum ersten Börsegang des Jahres in Frankfurt. „Mit dem IPO öffnen wir ein neues Kapitel.“ Asta habe nun die Mittel, das Wachstumstempo in den nächsten Jahren kräftig zu erhöhen. Das Unternehmen mit Sitz in Oed bei Wiener Neustadt ist ein wichtiger Zulieferer für die Energiewende. Mit rund 1.400 Mitarbeitern fertigt Asta Energy weltweit an sechs Standorten, darunter Indien und China, Kupferkomponenten. Diese werden in Hochspannungstransformatoren, Generatoren und zunehmend auch in Rechenzentren verbaut.

Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 190 Mio. Euro. Davon fließen der Firma 125 Mio. Euro über eine Kapitalerhöhung zu, die vor allem in den Ausbau der Kapazitäten in allen Regionen gesteckt werden sollen. Weitere Mittel sollen in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa sowie in die Schuldentilgung bei der bisherigen Muttergesellschaft Montana fließen.