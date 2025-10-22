Trauer um Bio-Pionier: Der Gründer der Denns-Märkte ist tot

Der Gründer der deutschen Denree-Gruppe, eines Großhandels für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik, ist tot. Thomas Greim starb im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie, wie das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Töpen mitteilte. Die Gruppe beliefert zahlreiche Bio-Supermärkte in Deutschland sowie angrenzenden Ländern, wie etwa auch Österreich, und betreibt eigene Geschäfte unter der Marke Denns Biomarkt.

Greim habe in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, hieß es. "Mit Unternehmertum, Mut und Weitblick entwickelte er aus einer Gründeridee das führende Bio-Fachhandelshaus im deutschsprachigen Raum und einen starken Verbund aus über 400 Denns BioMärkten und einem Netzwerk von selbstständigen Fachgeschäften."