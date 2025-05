Bio-Zertifizierung: "Es gibt immer mehr Trittbrettfahrer"

Häufig geht es auch um falsche Bio-Bezeichnungen. Simon Ziegler, Vorstandsmitglied von "BiowirtInnen", erklärte bei einem Medientermin am Montag: "Je größer der Markt wird, desto stärker werden auch Trittbrettfahrer. Mittlerweile ist das ein echtes Problem."

Auch von einem Wiener Beispiel berichtet der stellvertretende Obmann der "BiowirtInnen". "Im ersten Bezirk hat es ein Bio-Lokal gegeben, da wurden zu 100 Prozent Bio-Produkte verkauft. Gegenüber hat sich der Wirt dann gedacht, dass kann ich auch und hat das Bio-Kalbsschnitzel um einen Euro weniger angeboten. Er hat aber die 80-fache Menge an konventionellem Fleisch da dazu verkauft."

Nationale Regelung in elf Staaten

In der Gemeinschaftsverpflegung gibt es bereits seit dem 1. September 2023 eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung. "Diese Transparenz bleibt in der restlichen Gastronomie weiterhin aus. Auch eine verpflichtende Zertifizierung für Bio-Gastronomie lässt gänzlich auf sich warten. Die Angabe ist freiwillig, bedarf aber rechtlicher Rahmenbedingungen und einer verpflichtenden Kontrolle", so der Tenor der Branchen-Vertreter.

In Europa gibt es bereits elf Staaten, die eine nationale Regelung haben. "In der Schweiz gilt die Herkunftskennzeichnung bereits seit 20 Jahren mit dem Effekt, dass die Gastronomie mehr Geschäft hat. Wenn auch wir diesen mutigen Schritt machen, dann sind wir – auch für die touristische Zukunft – gut gerüstet“, so Simon Ziegler.