Oberösterreichischer Logistikanlagenbauer TGW mit Rekordaufträgen

Der oberösterreichische Logistikanlagenbauer TGW Logistics profitiert von einer starken Nachfrage nach Automatisierungslösungen und hat im vergangenen Jahr Aufträge im Wert von 1,5 Mrd. Euro erhalten.

Zu dem Rekordwert haben neue Kunden, etwa aus der Lebensmittelindustrie , aber auch Zuwächse im Geschäft in den USA beigetragen, sagte TGW-Chef Henry Puhl am Freitag bei der Präsentation der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.

Die Umsätze stiegen im Geschäftsjahr 2024/25 leicht auf 1,07 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um mehr als 66 Prozent auf 49,3 Mio. Euro zu,

TGW entwirft, baut und betreut vollautomatische Logistikzentren. Traditionell stark ist das Unternehmen im Modebereich. Zu den Kunden zählen u.a. Intersport, Mango oder Puma, aber auch das US-Unternehmen Levi Strauss. Mit neuen Technologien habe man auch im Lebensmittelbereich zunehmend punkten können, sagt Puhl. Lösungen stellt man etwa für Interspar, aber auch den Schweizer Lebensmittelkonzern Coop oder die schwedische ICA-Gruppe bereit.

Investitionen in den Standort

Der TGW-Standort im oberösterreichischen Marchtrenk wird gerade ausgebaut. Für die Erweiterung der Produktionshalle nimmt das Unternehmen 100 Mio. Euro in die Hand. Entstehen soll ein riesiges Lagersystem mit fast 50.000 Stellplätzen. Die Produktionshalle soll auch als Referenzanlage für Kunden dienen, sagte Puhl.

Investiert wird auch kräftig in Forschung und Entwicklung. Fünf Prozent des Umsatzes fließen in den Bereich. TGW verfügt über 900 Patente. Besonders stolz ist man etwa auf den Kommissionier-Roboter Roboflex, der mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Gegenstände erkennen und auch greifen kann. Mit dem Roboter, der Waren in Verpackungen legt, habe man die Leistung bei Intersport in Wels um 20 Prozent steigern können, sagte Puhl.