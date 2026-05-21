Eltern, aufgepasst: Temu ruft Lernspielzeug zurück

Das Unternehmen Temu hat eine Rückrufaktion für eine Beschäftigungstafel für Kleinkinder gestartet. Grund dafür sind mehrere Sicherheitsbedenken, die bei Tests festgestellt wurden. Eltern und Betreuungspersonen werden aufgefordert, das Produkt unverzüglich aus dem Verkehr zu ziehen, da es eine potenzielle Gefahr für Kinder darstellt.

Erstickungs- und Verhedderungsrisiken Wie Temu in einer Aussendung mitteilt, ergab eine Analyse des Spielzeugs, dass sich kleine Teile lösen können, was ein erhebliches Erstickungsrisiko für Kinder darstellt. Zudem wurde festgestellt, dass die Schnürsenkel des Produkts länger sind als die zulässige Maximallänge, was zu einer Gefahr durch Verhedderung führen kann. Darüber hinaus ragen die Befestigungselemente der Glieder hervor, was weitere Risiken mit sich bringt. Temu fordert Verbraucher dazu auf, die Beschäftigungstafel nicht weiter zu verwenden und sie sicher zu entsorgen. Darüber hinaus bittet das Unternehmen darum, andere Personen, die das Produkt möglicherweise nutzen, über die Rückrufaktion zu informieren.

Das Produkt im Detail Produkt: Lernspielzeug für Kinder

Verkaufsplattform: Temu

Artikelbezeichnung: Beschäftigungstafel für Kleinkinder 0-3 Jahre, 12-in-1 Sensorik- und Feinmotorik-Entwicklungsspielzeug, Pädagogisches Aktivitätsbuch, Reisefreundliches interaktives Spielset, Strapazierfähiges Polyestermaterial, mit Blau für Geburtstags, Weihnachts- und Halloween-Geschenke

Verkäufer: Luckey Toy

Identifikationsnummer: 2329167774

Produkt-ID: 601099584806667