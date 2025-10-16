Magenta-Chef: „Wir sind der einzige europäische Anbieter“

Deutschland statt Mexiko oder China: Die Deutsche-Telekom-Tochter Magenta setzt ob der aktuellen geopolitischen Verwerfungen zunehmend auf das Kundenvertrauen in europäische Traditionsmarken. „Wir sind der einzige europäische Anbieter in Österreich“, betonte Magenta-Chef Thomas Kicker bei einem Pressegespräch.

Mitbewerber A1 Telekom Austria steht mehrheitlich im Eigentum von America Movil, und Drei gehört zum chinesischen Hutchison-Konzern. „In Österreich wird das Vertrauen zu den Providern wichtiger, und wir sind ein vertrauenswürdiger Partner“, führte Kicker weiter aus. Die Deutsche Telekom beschäftige allein im IT-Security-Bereich mehr als 4.000 Mitarbeiter und sei aktuell die wertvollste Telekom-Marke.