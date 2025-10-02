Mobilfunker Drei baut mehr als fünf Prozent seiner Stellen ab
Zusammenfassung
- Drei meldet 90 Beschäftigte zur Kündigung an, um weiterhin in Innovation und Netzausbau investieren zu können.
- Personalabbau erfolgt möglichst über natürliche Fluktuation und freiwillige Abgänge, ein Sozialplan ist vorgesehen.
Der Mobilfunker Drei hat Mitte September 90 Beschäftigte beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet. Das bestätigte ein Drei-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage dem KURIER.
Der Schritt sei notwendig, damit weiterhin in Innovation, Service und Netzausbau investiert werden könne, heißt es aus dem Unternehmen weiter. Insgesamt beschäftigt Drei nach eigenen Angaben mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sozialplan
Bei dem Personalabbau wolle man primär auf natürliche Fluktuation, freiwilligen Ruhestand und freiwillige Abgänge setzen, teilte das Unternehmen mit. Die Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat erfolgen. Für Betroffene werde ein Sozialplan vereinbart. Die Zahl der Kündigungen könne sich aber auch noch reduzieren.
Der starke Wettbewerb sowie steigende Kosten für Energie, Personal und Mieten würden Telekomnetzbetreiber vor erhebliche Herausforderungen stellen, teilte das Unternehmen mit. Aktuell würden 1,2 Mrd. Euro in den Ausbau des 5G-Netzes investiert, trotz Bürokratie, Regulierung und Rechtsunsicherheit. Drei-Chef Schrefl hatte vor kurzem bei einer Pressekonferenz gemeint, dass es schwieriger werde, Investoren davon zu überzeugen, dass Österreich ein guter Standort sei.
Kontinuierliche Streichungen bei A1
Auch bei A1 sollen heuer insgesamt 650 Stellen wegfallen, wie der Vize-CEO der Telekom-Gruppe, Thomas Arnoldner zuletzt dem KURIER bestätigte. Bereits in den vergangenen Jahren seien jährlich bis zu 500 Mitarbeiter abgebaut worden, heißt es aus dem Unternehmen. Man passe sich kontinuierlich Marktgegebenheiten an. Die Mitarbeiterzahl von A1 in Österreich ist von 7.300 Mitarbeitern im Jahr 2020 auf 5.600 im laufenden Jahr gesunken.
Kein Jobabbau steht bei Magenta an, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage des KURIER.
