Wegen Weichmachern: Tedi ruft Kinderrucksack zurück
Der Einzelhändler Tedi hat einen Rückruf für einen Kinderrucksack gestartet, nachdem Untersuchungen eine besorgniserregende Belastung mit einer gefährlichen Chemikalie festgestellt hatten.
"Produkttests wiesen erhöhte Werte des Weichmachers DEHP nach. Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Rucksacks abgeraten", erklärte Tedi in einer offiziellen Mitteilung.
Das betroffene Produkt wurde zwischen dem 14. Oktober 2024 und dem 20. März 2026 in den Filialen des Unternehmens verkauft.
- Produkt: Rucksack mit Inhalt
- Verkäufer: Tedi
- Artikelnummer: 87296002651000000800
- Verkauf: 14.10.2024–20.03.2026
Schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern
Das Unternehmen betonte, dass Verbraucher den Rucksack problemlos in jeder Tedi-Filiale zurückgeben können. "Sie können den Rucksack gegen Erstattung des Verkaufspreises von 8 € oder gegen einen anderen Artikel in jeder unserer Filialen umtauschen", so die Erklärung von Tedi weiter.
DEHP (Diethylhexylphthalat) gehört zu den sogenannten Phthalaten und wird vor allem als Weichmacher in Kunststoffprodukten eingesetzt. Der Stoff steht im Verdacht, insbesondere bei Kindern schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit zu haben, da er unter anderem hormonelle Veränderungen hervorrufen kann.
Betroffene Kunden sollten den Rückruf ernst nehmen und den Rucksack möglichst schnell zurückgeben, um mögliche Risiken zu vermeiden. Weitere Informationen zu diesem Rückruf stellt Tedi auf Anfrage oder in den Filialen bereit.
Kommentare