Wegen Weichmachern: Tedi ruft Kinderrucksack zurück

Der Einzelhändler Tedi hat einen Rückruf für einen Kinderrucksack gestartet, nachdem Untersuchungen eine besorgniserregende Belastung mit einer gefährlichen Chemikalie festgestellt hatten.

"Produkttests wiesen erhöhte Werte des Weichmachers DEHP nach. Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Rucksacks abgeraten", erklärte Tedi in einer offiziellen Mitteilung.

Das betroffene Produkt wurde zwischen dem 14. Oktober 2024 und dem 20. März 2026 in den Filialen des Unternehmens verkauft.