Spritpreise in Österreich erneut gestiegen

Der Iran-Krieg lässt die Spritpreise in Österreich weiter steigen. Am Montag haben viele Tankstellen ihre Preise für Benzin und Diesel neuerlich erhöht.

Der österreichweite Median für Diesel betrug 2,189 Euro je Liter, nach 2,109 Euro am Freitag. Der Median für Benzin stieg von 1,849 auf 1,887 Euro, teilte die E-Control am Dienstag auf ihrer Webseite mit.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Dieselpreise um rund 60 Cent gestiegen, die Benzinpreise um knapp 40 Cent.