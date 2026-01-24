Von Moritz Bach

Ein kleiner Beutel unter der Lippe, kurz brennt das Zahnfleisch und schon ist der Nikotinkick da.

Tabakfreie Nikotinbeutel (Pouches) haben sich in wenigen Jahren von einem Nischenprodukt zu einem etablierten Nikotinprodukt entwickelt. Laut Zahlen der Monopolverwaltung lag der Umsatz in Trafiken 2024 bei etwa 158 Millionen Euro – ein Wachstum von 34 Prozent zum Vorjahr. Der Tabakgroßhändler Japan Tobacco International (JTI) schätzt den Marktwert der Verkäufe in Trafiken im Jahr 2025 auf rund 200 Millionen Euro. Das entspricht etwa 33 Millionen verkauften Dosen (Cans).

Die Beutel, die zwischen Lippe und Zahnfleisch gesteckt werden, enthalten ein Pulver aus Nikotinsalzen. Pro Säckchen sind es meist zwischen sechs und elf Milligramm Nikotin. Zum Vergleich: Der Nikotingehalt einer Zigarette darf in Österreich ein Milligramm nicht überschreiten. Tabak enthalten die kleinen Beutel nicht. Das unterscheidet sie von Snus, einem aus ursprünglich Skandinavien kommenden Tabakprodukt, das auf die gleiche Weise konsumiert wird. In Österreich und anderen EU-Ländern sind Snus verboten.

Besonders stark ist die Nikotinbeutel-Nachfrage bei Jungen: Laut Angaben des Großhändlers Imperial Brands (u. a. Skruf, Gauloises, West) ist mehr als die Hälfte der Konsumenten zwischen 18 und 34 Jahren alt. Ältere Konsumentinnen und Konsumenten spielen bisher eine untergeordnete Rolle.