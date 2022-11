Swarovski: Bis zu 80 Personen zur Kündigung angemeldet

Der Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol will erneut Beschäftigte kündigen. Bis zu 80 Personen - vorwiegend aus dem IT-Bereich - sollen beim AMS zur Kündigung angemeldet werden, bestätigte das Unternehmen Berichte von "Tiroler Tageszeitung" und ORF Tirol am Freitag auf APA-Anfrage. Dabei soll es sich aber um eine "Obergrenze" handeln. Es wurde beteuert, dass sich Swarovski aber "langfristig zum Standort Wattens" bekenne.