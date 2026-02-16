Was Reparatur-Cafés erfolgreich macht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Reparatur-Cafés verzeichnen steigenden Zuspruch. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher der ehrenamtlichen Initiativen, bei denen gemeinsam unter fachkundiger Anleitung Haushaltsgeräte, Fahrräder oder Elektrogeräte repariert werden, ist in den vergangenen Jahren um die Hälfte gestiegen. Von 12.000 auf 18.000, wie eine aktuelle Studie von Arbeiterkammer, Umweltdachverband und Re-Use Austria ergab. Rund 1.900 Freiwillige engagieren sich bei Repair Cafés. Die Ehrenamtlichkeit sei ein zentraler Erfolgsfaktor, sagte Studienautorin Maria Langsenlehner vom Umweltdachverband.

Fast 100 Initiativen österreichweit 95 Initiativen mit mehr als 860 Veranstaltungen an 227 Standorten wurden von der Studie erfasst. Am höchsten ist die Dichte in Salzburg und Tirol, am niedrigsten in Wien. Die Mehrheit der Initiativen sei ohne formale Struktur oder als Verein organisiert. Auch Kommunen und kirchliche Einrichtungen fungieren als Träger der Repair Cafés, die oft in Bildungseinrichtungen, Gemeindesälen oder Veranstaltungs- und Kulturzentren stattfinden. Für den Erfolg wichtig seien auch Service- und Koordinierungsstellen, die Nutzung bestehender Infrastrukturen und die rechtliche Absicherung, sagte Langsenlehner. Ein umfangreiches Verzeichnis solcher Repair Cafés findet sich unter repaircafes.at. Von Älteren und Familien genutzt Besucht werden die Reparatur-Cafés vorwiegend von der älteren Generation, aber auch Familien, sagte Langsenlehner. Wobei bei letzteren auch ökonomische Gründe eine Rolle spielen. Junge Menschen fehlen weitgehend. Deshalb sei es wichtig, das Thema auch an die Schulen zu bringen, sagte die Studienautorin.