Wirtschaft

Neue Stromrechnung: Das ändert sich jetzt

Künftig muss auf allen Stromrechnungen das Vergleichsportal "Tarifkalkulator" angeführt werden.
19.04.2026, 13:55

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Euroscheine und Gerätestecker auf einer Stromrechnung.

Die Stromrechnung zeigt künftig gleich auf der ersten Seite "unübersehbar" den Verbrauch und den Rechnungsbetrag. Neu ist außerdem ein Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control, also ein Wink mit dem Zaunpfahl, sich über einen Anbieterwechsel zu informieren.

"Damit wird aus der Rechnung ein einfacher Wegweiser zum günstigeren Stromtarif", schreibt das Wirtschaftsministerium in einer Aussendung.

"Billigerer Strom" wird wohl teurer als gedacht

Agenturen, bea  | 

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