Neue Stromrechnung: Das ändert sich jetzt
Künftig muss auf allen Stromrechnungen das Vergleichsportal "Tarifkalkulator" angeführt werden.
Die Stromrechnung zeigt künftig gleich auf der ersten Seite "unübersehbar" den Verbrauch und den Rechnungsbetrag. Neu ist außerdem ein Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control, also ein Wink mit dem Zaunpfahl, sich über einen Anbieterwechsel zu informieren.
"Damit wird aus der Rechnung ein einfacher Wegweiser zum günstigeren Stromtarif", schreibt das Wirtschaftsministerium in einer Aussendung.
• Hinweis auf den Tarifkalkulator inklusive Sofortwechselmöglichkeit
• Die Stromrechnung zeigt schneller den Weg zum günstigeren Tarif
• Alle wichtigen Informationen sind auf der ersten Seite einfach dargestellt
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