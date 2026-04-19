Neue Stromrechnung: Das ändert sich jetzt

Die Stromrechnung zeigt künftig gleich auf der ersten Seite "unübersehbar" den Verbrauch und den Rechnungsbetrag. Neu ist außerdem ein Hinweis auf den Tarifkalkulator der E-Control, also ein Wink mit dem Zaunpfahl, sich über einen Anbieterwechsel zu informieren.

"Damit wird aus der Rechnung ein einfacher Wegweiser zum günstigeren Stromtarif", schreibt das Wirtschaftsministerium in einer Aussendung.