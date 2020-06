Streikdrohung in der Chemischen Industrie

Auch in der vierten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der chemischen Industrie ist keine Einigung zustande gekommen. Der Fachverband der Chemischen Industrie (FCIO) sprich in einer Aussendung vom Mittwoch von "überzogenen Forderungen der Gewerkschaft". Die Branche hat rund 45.000 Beschäftigte.

Die Gewerkschaft zeigt sich kämpferisch und droht mit Streik. Das Angebot der Arbeitgeber sei "eindeutig zu wenig", so die Verhandler der Gewerkschaften PRO-GE, Alfred Artmäuer und GPA-djp Günther Gallistl.