Steyr Automotive startet Produktion schrittweise in dieser Woche

Beim deutschen Lkw-Hersteller MAN laufen die Produktionsbänder wieder an, das hat auch positive Auswirkungen auf das frühere MAN-Werk in Steyr, das heute unter Steyr Automotive firmiert.

"In der Belieferungssituation von Kabelbäumen zeichnet sich aktuell erfreulicherweise Entspannung ab. Wir haben im Werk Steyr einen schrittweisen Produktionsanlauf in dieser Woche. Das Hochfahren erfolgt im gesamten MAN-Produktionsverbund asynchron aufgrund der wechselseitigen Abhängigkeit in der Produktionskette", sagt Steyr Automotive-Sprecherin Birgit Pfefferl zum KURIER. "Ab Mai starten wir im Bereich Lkw wieder mit zwei Schichten, im Bereich Fahrerhaus gibt es eine Schicht an vier Tagen pro Woche." Nachsatz: "Ab der Kalenderwoche 20 (16. Mai) gehen wir von einer durchgängigen Fünf-Tage-Produktionswoche ohne Ausfallschichten aus."

Birgit Pfefferl weist daraufhin, dass man "trotz dieser sehr positiven Entwicklung vorsichtig optimistisch weiterhin auf Sicht fahren muss. Die Situation bleibe volatil. Die Kurzarbeit ist aktuell bis Ende Juni bewilligt. Zur Erinnerung: Siegfried Wolf hat vor einigen Monaten das MAN Werk in Steyr übernommen.