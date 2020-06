Steuerzahler haften mit 18 Mio. Euro für bauMax-Kredite

In der Frage, welche Kredithaftungen der Staat in der Wirtschaftskrise für Unternehmen eingegangen ist, plädiert auch Bundeskanzler Werner Faymann ( SPÖ) für Offenheit. Allerdings gebe es datenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen, sagte er am Dienstag nach dem Ministerrat. "Grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte das nicht verschweigen", so der Bundeskanzler. "Denn es ist eine positive Sache, dass man den Betrieben hilft. Es ist ja keine Schande, dass die Regierung in der Wirtschaftskrise gegensteuert."

Finanzstaatssekretär Jochen Danninger ( ÖVP) wollte sich vor dem Ministerrat nicht festlegen, ob derartige Staatshaftungen für Unternehmen künftig veröffentlicht werden sollen. Auch er verwies auf datenschutzrechtliche Fragen und betonte, für einen Schnellschuss nicht zu haben zu sein.