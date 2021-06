bauMax: Das wackelige Ost-Geschäft

bauMax

Essl

Krise

Wie so viele Unternehmen hat sich auchmit der Expansion in den Osten übernommen. Die Expansion nachOsteuropa sei rückblickend "nicht in der Weise gerechtfertigt" gewesen, sagte. "Im Nachhinein kann man das natürlich leicht kritisieren." Jedes Unternehmen, das international tätig sein wolle, brauche eine entsprechende Größe. Diehabe vielen Firmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Investoren hätten sich zurückgezogen, die Kaufkraft in diesen Ländern sei sehr gering, die Arbeitslosigkeit gestiegen.

bauMax befindet sich tief in den roten Zahlen. Die osteuropäischen Tochterfirmen sind unter Wasser, allein die rumänische Tochter schrieb 2012 einen Verlust von rund 26 Mio. Euro. In der Türkei betrugen die Verluste 14 Mio. Euro, in Kroatien machten sie fast 11 Mio. Euro aus. Im größten Auslandsmarkt Tschechien waren es 2012 6,7 Mio. Euro Miese. In Bulgarien schrieb die Kette einen Verlust von 6,5 Mio. Euro, in Slowenien waren es 4,2 Mio. Euro. Einzig in der Slowakei machte bauMax einen Jahresüberschuss von 1,1 Mio. Euro. Zahlen für 2013 liegen noch nicht vor.

Schon im Prüfungsurteil für 2012 räumten die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young ein, dass der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist, wenn die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können. Das Grundkapital von bauMax war zu dem Zeitpunkt bereits zu mehr als der Hälfte aufgebraucht.