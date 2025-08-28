Notarity-Gründer: „Da sind wir gegen Mauern gelaufen“

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Notar-Termin und müssen gar nicht hingehen, sondern können alles online abwickeln. Die Plattform Notarity ermöglich genau das: Terminfindung, Feststellung der Identität – etwa über ID Austria – Besprechung via Video-Chat mit gemeinsamer Dokumenten-Betrachtung. Zum Schluss wird alles mittels digitaler Signatur unterzeichnet, fertig. Das „Online-Notariat“ trat mitten in der Pandemie an, um eine bis dahin saturierte, gut abgeschottete Branche digital aufzumischen. „Alles, was sich automatisieren lässt, sollte auch automatisiert werden“, so das Credo von Notarity-Chef und Mitgründer Jakobus Schuster. Der Vorteil: keine Reisekosten, geringer Zeitaufwand.

So entstand die Idee Die Idee zur Online-Plattform hatte der studierte Jurist Schuster, als er in einer Anwaltskanzlei arbeitete und immer wieder Vollmachten von Parteien einholen musste, auch sogenannte Apostillen, die die Echtheit von öffentlichen Urkunden für den internationalen Gebrauch bestätigen. Die Ausstellung einer Apostille kann je nach Land einige Wochen, ja sogar Monate in Anspruch nehmen. Das muss schneller gehen, dachte sich Schuster und tüftelte an Online-Lösungen. Dann kam die Pandemie, plötzlich konnten Dokumente auch online beglaubigt werden und Schusters Tüftelei stieß auf fruchtbaren Boden. Aus einer Nebentätigkeit entstand eine Software-Lösung, die Anfang 2022 gemeinsam mit Partnern in der Gründung von Notarity mündete. Die Reaktion der Notare war sehr positiv, weil es die notarielle Arbeit erleichtert. Aber: „Mit der Kammer war es von Anfang an schwierig, da sind wir gegen Mauern gelaufen“, schildert Schuster. Weil die Kammer auch selbst ein Programm erstellte, wollte man offenbar keine Konkurrenz.

Klage von der Kammer Investoren und Business Angels wurden rasch gefunden, „damals war Geld quasi gratis zu haben“, schwieriger war die Kundengewinnung. Als erste Notariate die Software nutzten, klagte die Notariatskammer Notarity, weil sie das Geschäftsmodell für nicht rechtskonform hielt. Nur Notare dürfen in Österreich notarielle Dienstleistungen anbieten und verrechnen, die Abgrenzung zur Vermittlung und technischen Abwicklung von Online-Beglaubigungen war nicht eindeutig. „Kleinigkeiten, die wir gleich geändert haben“, sagt der Notarity-Gründer. Der Rechtsstreit ging bereits durch zwei Instanzen und dürfte wohl beim Obersten Gerichtshof landen. „Wir sehen das recht entspannt, wenn sich am OLG-Urteil nichts mehr ändert, können wir damit sehr gut leben“, so der Jurist.

Fakten zu Notarity Das Wiener LegalTech-Start-up Notarity wurde 2022 von Jakobus Schuster, Alexander Gugler, Sebastian Wodniansky und Max Pointinger gegründet und bietet eine integrierte Plattform für digitale notarielle Dienstleistungen. Von der Terminfindung über Besprechungen bis zu Beglaubigungen und Signaturen können z. B. Firmengründungen oder Kaufverträge online abgewickelt werden.

Genutzt wird die Plattform sowohl von Notaren als auch von Firmenkunden, die häufig Notariatswege haben. Referenzen in Österreich sind etwa RHI Magnesita, refurbed oder die Buwog. Insgesamt gibt es rund 50.000 Nutzer. Notarity beschäftigt 20 Mitarbeiter.

Schuster findet es generell bedenklich, wie Standesvertretungen gegen Start-ups vorgehen, nur um ihren Status Quo zu bewahren. „Wir sind ja kein Einzelfall, gerade Berufsgruppen, denen es gut geht, würde man mehr Veränderungswillen zugestehen.“ Notarity zählt derzeit knapp 50.000 Nutzer, erzielt nach eigenen Angaben einen „mittleren sechsstelligen Monatsumsatz“ und schreibt schwarze Zahlen. 70 Prozent des Umsatzes werden außerhalb von Österreich erzielt, vor allem in Spanien. Unternehmen, die viele Beglaubigungen haben, können Notarity als Abo nutzen. Es werden 20 Mitarbeiter in Wien und der Ukraine beschäftigt. Probleme mit Standesvertretungen gibt es auch in anderen Ländern, kooperativ sei man nirgendwo, vor allem wenn eigene Konkurrenzlösungen angeboten werden.