Wie Unternehmen aus Osteuropa Österreichs Wirtschaft aufmischen

An der Wiener Nobeladresse Kärntner Ring 1, gleich neben der Oper, zieht ein neuer Mieter ein. Nein, es ist keine internationale Luxusmarke, sondern ein kleiner, weitgehend unbekannter Online-Händler aus der slowakischen Stadt Košice, der dieser Tage sein Hauptquartier in der Wiener City eröffnete. Das auf Sporternährung und Fitness-Equipment spezialisierte eCommerce-Unternehmen GymBeam will von Wien aus den deutschsprachigen Markt aufbauen. 15 Mitarbeiter sollen am Anfang einziehen. „Die Errichtung des DACH-Headquarters in Wien ist ein entscheidender strategischer Schritt für unsere Expansion“, berichtet GymBeam-Gründer und CEO Dalibor Cicman dem KURIER (Interview siehe unten).

CEE drittgrößter Investor GymBeam ist nur eines von zahlreichen Beispielen osteuropäischer Investments in den vergangenen Jahren. Längst hat sich die einstige Devise „Go East“ heimischer Unternehmen in ein „Go West“ von Unternehmen aus den südöstlichen Nachbarländern gedreht. Allein im Vorjahr stammten 64 von 309 Neuansiedlungen im Land aus Mittel- und Osteuropa, vor allem aus Ungarn, Slowakei, Tschechien und Slowenien. Allein aus Ungarn siedelten sich im Vorjahr 1.245 Firmen an, aus der Slowakei waren es 633 und aus Tschechien 538. Tendenz steigend. Damit ist die Region nach Deutschland und den USA der drittgrößte Investor hierzulande. Mit steigender Tendenz. Einige der Newcomer haben sich inzwischen zu relevanten Größen in ihrer Branche entwickelt. Allen voran im Online-Handel.

Die tschechische Rohlik-Gruppe aus Prag wurde 2020 beim Start ihres Online-Supermarktes gurkerl.at für Wien und Umgebung noch belächelt. Heute mischt sie die Branche auf und zeigt Billa und Spar vor, wie Lebensmittelzustellung funktioniert. Rohlik baute ein riesiges Zentrallager in Wien-Liesing und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. Der auf Parfümerieprodukte spezialisierte Online-Shop Notino mit Hauptsitz im tschechischen Brno ist schon seit 2019 in Österreich und hat inzwischen ein stationäres Geschäft im Donauzentrum. In Wien etabliert hat sich der tschechische Elektronik-Händler alza.at, der mit besonders rascher Zustellung der bestellten Ware in den eigenen Abholboxen (AlzaBoxen) punkten möchte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alza

Speicher-Innovator aus Slowenien Als Innovator von sich reden macht NGEN Austria. Das slowenische Unternehmen betreibt die beiden derzeit größten Batteriespeicheranlagen in Österreich. Auf Logistikparks spezialisiert ist die polnische MLP, die einen großen Businesspark in Wien-Donaustadt errichtete. In der Regel errichten die Firmen Vertriebsniederlassungen oder weiten ihre Dienstleistungen aus, es werden aber auch Produktionen aufgezogen.

Die tschechische Firma Flexibau eröffnete heuer ein Dämmplatten-Werk in Kühnsdorf/Kärnten. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von PackWall-Platten, Originalplatten aus Getränkekartons, spezialisiert. „Firmen aus Mittel- und Osteuropa werden wettbewerbsfähiger und starten nach erfolgreicher Internationalisierung in anderen Ländern der Region zunehmend ihre Expansion in Richtung Westen. Österreich dient ihnen vielfach als Hub für den DACH-Raum und ist oft der erste Expansionsschritt“, erläutert Birgit Reiter-Braunwieser, Direktorin CEE bei Invest in Austria der Ansiedelungsagentur ABA.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/DAVID W CERNY Lager der Rohlik-Gruppe in Prag