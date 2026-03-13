Spritpreise in Österreich: Erneuter Anstieg bei Superbenzin

Die Preise an den Zapfsäulen haben sich am Donnerstag nur wenig vom Fleck bewegt. Ein Liter Diesel kostete am Donnerstag im österreichweiten Schnitt 1,939 Euro und damit genauso viel wie am Vortag. Der Preis für einen Liter Superbenzin stieg im Schnitt auf 1,739 Euro, geht aus dem Spritpreisrechner der Regulierungsbehörde E-Control am Freitag hervor. Am Mittwoch lag Super noch bei 1,729 Euro je Liter.

Spritpreise: Diesel gleichgeblieben, Superbenzin gestiegen

Am günstigsten waren die Preise an den Tankstellen im Burgenland und in Oberösterreich, am teuersten tankte man dagegen in Tirol und Salzburg. Die E-Control veröffentlicht die Durchschnittspreise des Vortages täglich um 8.00 Uhr. Tankstellen dürfen ihre Spritpreise bisher nur einmal pro Tag um 12.00 Uhr erhöhen.