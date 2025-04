Während alles teurer wird: Tanken günstiger als im Vorjahr

Alles wird teurer? Nein, es gibt ihn noch, den Ort mit günstigeren Preisen als vor einem Jahr: Die Tankstelle . Tanken war in Österreich heuer im 1. Quartal billiger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres, rechnet der VCÖ vor.

Sprit in Deutschland sieben Cent teurer

Zum Vergleich: In Deutschland kostete ein Liter Diesel im Schnitt um sieben Cent mehr und ein Liter Eurosuper um 22 Cent mehr als in Österreich, in Italien war der Preis für einen Liter Diesel um zwölf Cent höher und für einen Liter Eurosuper im Schnitt um 25 Cent.

Der VCÖ verweist auf Zahlen der Statistik Austria wonach in die Benzin-Pkw von Österreichs Haushalten im Schnitt rund 700 Liter pro Jahr und in die Diesel-Pkw rund 830 Liter Treibstoff fließen. Ein Preisunterschied von neun Cent pro Liter ändert die Spritkosten pro Diesel-Pkw um rund 75 Euro.