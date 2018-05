Spritpreise auf Drei-Jahres-Hoch

Wer am vergangenen langen Wochenende tanken musste, zahlte in der Regel für den Sprit mehr als an normalen Wochenenden. Denn generell treibt der verstärkte Ausflugsverkehr an verlängerten Wochenenden die Nachfrage und somit die Preise an. Doch dieses Mal kam noch ein weiterer Aspekt hinzu: Der Ölpreis befindet sich seit geraumer Zeit im Steigen. Das führt dazu, dass Sprit inzwischen so teuer ist wie vor drei Jahren. Im April kostete Diesel an heimischen Zapfsäulen im Durchschnitt 1,160 Euro je Liter, Benzin 1,213 Euro. Zuletzt übersprangen die beiden Sorten diese Marken im Frühjahr 2015 (siehe Grafik). Erst nach dem Sommer gab es damals einen regelrechten Preissturz.

Die Gründe für den Ölpreisanstieg haben ökonomische und politische Hintergründe. Wirtschaftlich betrachtet profitiert der Preis von der weltweit guten Konjunktur, die die Nachfrage nach Rohstoffen hoch hält. Auch wenn sich für die nächsten Monate eine Abschwächung der Konjunktur abzeichnet, so wird diese nicht so stark ausfallen, dass sie die Nachfrage stark abmindert. Schließlich bleibt der Hunger nach Rohstoffen in einigen Ländern wie China prinzipiell hoch.